Официально: стартовало производство сиквела блокбастера "Мортал Комбат"

Компания New Line Cinema запустила в производство сиквел фильма "Мортал Комбат". Сценаристом нового проекта стал Джереми Слейтер, работавший над новым сериалом "Лунный рыцарь" от Marvel.

Что известно о фильме "Мортал Комбат"

Фэнтезийный боевик "Мортал Комбат", премьера которого состоялась в прошлом году, основывается на всемирно известной одноименной видеоигре. Известно, что это не первая экранизация, в 1995 и 1997 годах появились первые фильмы на основе сюжетов 24-х версий игр.

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По сюжету, Коулу Янгу еще с детства не дает покоя странный знак на груди. Чтобы узнать что-то о нем, он отправляется к Рейдену – старшему Богу и защитнику Земного Царства. Однако, ему сообщают, что именно он с Джаксом, Соней, Лю Кангом, Кунг Лао и Кано должны стать на защиту Вселенной от Императора Внешнего Мира Шан Цзуна.

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"Мортал Комбат" 2021: смотрите трейлер

Каким будет сюжет сиквела и когда ждать премьеру авторы нового проекта пока не сообщили. Вероятнее всего, нам покажут продолжение истории Коула Янгу, а к своим ролям вернутся Джо Таслим, Джессика МакНеми, Луди Линь, Льюис Тан.

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В 2021 году фэнтезийный боевик "Мортал Комбат" установил рекорд по просмотрам. В кинотеатрах США и на HBO Max фильм вышел 23 апреля. За первые выходные, даже за первые 5 минут, ленту посмотрели более 3,8 миллиона поклонников.