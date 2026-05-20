Захватывающий триллер 2019-го года влюбил в себя украинских зрителей на Netflix

Говорят, что среда – это маленькая пятница. Поэтому, если вы уже устали от тяжелой рабочей недели, стоит взять паузу и отдохнуть.

Идеальным вариантом для этого может стать просмотр увлекательного триллера на Netflix. В материале 24 Канала мы рассказываем больше о фильме "Охота", который полюбился украинцам за последнюю неделю.

О чем говорится в сюжете фильма "Охота"?

Сюжет фильма "Охота" разворачивается вокруг 12 незнакомых между собой людей. Они оказываются в неизвестном месте, связаны, и не понимают, почему стали жертвами похищения. Впоследствии героям удается освободиться от пут, после чего они находят загадочную посылку с ящиком, наполненным различным оружием.

И именно в этот момент начинается самое страшное – на этих людей открывают настоящую охоту. Они почти уверены, что стали мишенью не случайно, а эта игра на выживание окажется чрезвычайно жестокой.

Что стоит знать о фильме?

Премьера фильма состоялась весной 2020 года.

Над лентой работали сразу три страны – США, Китай и Япония.

Картина соединила в себе жанры триллера, боевика и черной комедии.

Режиссером стал Крейг Зобел, а сценарий написали Ник Кьюз и Деймон Линделоф.

Фильм основан на рассказе Ричард Коннелл "Самая опасная игра".

В главных ролях снялись Бетти Гилпин, Айк Баринголц, Эмма Робертс и Хилари Свенк.

Несмотря на то, что премьера ленты состоялась уже несколько лет назад, сейчас "Охота" стала одним из самых популярных фильмов на Netflix. В частности, лента заняла 10-ю строчку в рейтинге самых популярных фильмов среди украинских зрителей за последнюю неделю.

По данным IMDb, фильм получил не слишком высокий зрительский рейтинг – 6,6 балла из 10 возможных. В то же время лента уже нашла своего зрителя, и вполне возможно, что именно вам понравится этот напряженный сюжет и атмосфера выживания.



Какие украинские фильмы сейчас популярны на Netflix?

Кстати, стриминговая платформа Netflix снова обновила список самых популярных фильмов, которые украинцы просматривали в течение недели.

В рейтинг попали сразу три украинские ленты. В частности, второе место заняла комедия "Когда ты расстанешься" с участием Тараса Цимбалюка, Антонины Хижняк и Натальи Денисенко.

На шестом месте оказался фильм "Мавка. Настоящий миф", а седьмую позицию занял украинский триллер "Все оттенки соблазна" с участием Владимира Дантеса и Елены Лавренюк.