Что показали во втором трейлере культового фильма "Охотники за привидениями: С того света"

B&H Film Distribution Company в сети опубликовал второй официальный украинский трейлер культового фильма "Охотники за привидениями". Премьера фильма в Украине запланирована на 11 ноября 2021 года.

Сценаристом и режиссером ленты стал Джейсон Райтман ("Джуно", "Выше неба"), сын режиссера первого фильма Айвана Райтмана.

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Что показали во втором украинском трейлере?

В ролике показывают, как семья, унаследовав старый заброшенный дом, переезжает в маленький городок. С их появлением возникает чрезвычайно много паранормальных сил и все идет не по плану. Именно там дети находят культовую машину охотников за привидениями. Подростки собираются в команду, чтобы выяснить природу таинственного наследства и противостоять новым угрозам!

"Охотники за привидениями: С того света" 2021: смотрите трейлер

"Охотники за привидениями: С того света": что известно о фильме

Фильм станет продолжением культовых "Охотников за привидениями", снятых в 1984 и 1989 годах. И хоть лента 2016 года не вызвала восторг у поклонников и критиков, работа режиссера Джейсона Райтмана имеет все шансы покорить мир.

В фильме снялись актеры первых частей франшизы и новые звезды "Охотников за привидениями". В частности, в ленте можно будет увидеть:

Маккенна Грейс;

Пол Радд;

Билл Мюррей;

Кэрри Кун;

Сигурни Уивер;

Финн Вулфард;

Энни Поттс;

Дэн Экройд и другие.

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В 2016 году студия Columbia Pictures выпустила на экраны перезагрузку франшизы. Одной из причин, по которой тогда не стали снимать продолжение, стал отказ Билла Мюрея от участия в проекте из-за смерти Гарольда Рамиса – актера, исполнявшего роль его напарника. Фильм-перезагрузка получил шквал критики, не имел успеха в прокате и нанес студии 125 миллионов долларов убытков Поэтому было принято решение четвертый фильм франшизы сделать продолжением первых двух. К своим ролям, исполненным в 80-х, вернется часть актеров, в частности Сигурни Уивер и Билл Мюррей. Часть сцен будут снимать на знакомых зрителям локациях. Основные съемки начались в июле 2019 году в Калгари, Канада, – сообщает "Планета Кино".