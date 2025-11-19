"Полжизни перед глазами промелькнуло": честные отзывы украинцев на фильм об "Океане Эльзы"
- Фильм "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" получил большую популярность среди украинских зрителей.
- Доходы от сеансов 6 и 7 ноября, составившие 632 607 грн, будут переданы на реабилитацию военных в Центре UNBROKEN.
Все большую популярность набирает биографический фильм о главной группе независимой Украины "Океан Эльзы". Ленту уже посмотрел более 20 051 зритель по всей Украине.
Фильм "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" продолжает собирать полные залы до сих пор. В материале 24 Канала мы собрали подборку честных отзывов от украинских зрителей.
Что пишут украинцы о фильме "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма"?
Если вы до сих пор не были в кинотеатре и не видели фильм "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма", вам срочно стоит это исправлять. Сеть просто заполонили положительные отзывы украинских зрителей. По словам людей и кинокритиков – это фильм, который стоит посмотреть каждому, ведь фильм отображает историю современной Украины.
Он об эмоциях, воспоминания и несколько поколений, которые росли параллельно с группой Океан Эльзы. Вот, что пишут зрители в сети:
- "Классный фильм: и пела и плакала. Муж впервые не заснул в кинотеатре, так интересно было"
- "Мы сегодня посмотрели фильм. Мурашки и слезы во время просмотра! Это что-то невероятное! Как качественно и профессионально снято! Какая искренность и честность Святослава и всех ребят! Спасибо вам за то, что вы есть! Вся жизнь проходит под ваши песни!"
- "На фильм сходила. Я в восторге. Просто бомба. Много интересного и нового, чего не знала за группу и ее путь. На протяжении просмотра бросало в разные эмоции: гордость, непонимание, печаль, даже осуждение, потом радость, гордость, снова боль и т.д., даже были слезы, но в конце концов, все равно лучшие. Очень советую посмотреть, кто еще не был"
"Океан Эльзы: Наблюдение шторма": смотрите онлайн трейлер фильма
- "Лучшие из лучших"
- "В этом нестабильном мире хоть что-то стабильно: хейтерские комментарии и полные залы"
- "Очень мощно получилось, невероятно интересно было узнать глубже историю Океана Эльзы. Первая мысль после просмотра: это же кино о каждом из нас. Полжизни перед глазами промелькнуло. Однажды попала на концерт ОЕ за границей, с первых нот ты вспоминаешь мгновенно, что ты – украинец. ОЕ – это легенда. Спасибо, что вспоминали Донецк аж три раза. Вдохновляющий фильм!"
Что известно о кассовых сборах фильма?
- За первые дни проката "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" собрал в прокате 4 071 239 гривен.
- Фильм посмотрели 20 051 зритель по всей Украине (включая два допремьерных показа в Киеве и Львове).
- Это – один из лучших результатов в прокате среди документального кино в Украине. Для сравнения: "Яремчук: Несравненный мир красоты" (хит 2024 года, тоже производства KNIFE! Films) собрал в первую неделю проката 11 208 зрителей.
- Премьерные дни 6 и 7 ноября имели особое значение: весь доход с сеансов за эти дни, а это – 632 607 грн, передадут на реабилитацию военных, которые проходят лечение в Центре UNBROKEN.
- Средства направят на закупку расходных материалов для VAC-терапии – технологии, что помогает спасать тяжелораненых от ампутаций, ускоряет заживление ран и уменьшает риск инфекций.