Привет из Одессы, – предательница Оксана Байрак заявила, что она вернулась из России в Украину

Такую новость опубликовала Оксана Байрак в своем инстаграме. Она решила таким образом высмеять новости, где ее называют предательницей и говорят, что она мечтает возвратиться в Украину.

Читайте в материале, что опубликовала предательница Украины и как обратилась к украинцам, которые возмущены тем, что режиссер собирается вернуться в Одессу из России.

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Предательница Оксана Байрак заявила, что вернулась из России в Одессу

На фоне новостей об изменнице и ее громком заявлении о том, что она собирается вернуться в Одессу после того, как сбежала в Россию с началом полномасштабного вторжения, Оксана Байрак решила высмеять возмущение украинцев.

Байрак опубликовала пост с геолокацией Одесса, высмеяв новости, где ее называют предательницей и говорят, что она мечтает возвратиться в Украину. Однако вскоре Байрак решила удалить этот пост.

С приветом из Одессы – ваша Оксана Байрак. Подруга сегодня показала этот опус. Посмеялись от души, сидя в ресторанчике,

– заявила беглянка.



Публикация Оксаны Байрак / Скриншот

Эту публикацию Байрак сделала 19 декабря. Когда именно она вернулась в Украину и действительно ли вернулась – неизвестно.

Оксана Байрак заявляла, что она вернется в Одессу

Сейчас бежавший режиссер находится в России. Летом 2023 г. она решила покинуть страну и занялась съемками сериала для пропагандистского канала. В прямом эфире в инстаграме Байрак заявила, что "обязательно вернется в Одессу", город, где она находилась в начале большого вторжения.

Предательница почему-то уверена, что ее в Украине ждут и будут встречать с теплыми объятиями. Поэтому в прямом эфире, назвав себя "величайшей патриоткой", она вспомнила украинский язык, спела "Червоную руту" и заявила, что вернется в Одессу.