Читайте в матеріалі, що опублікувала зрадниця України та як звернулась до українців, які обурені тим, що режисерка збирається повернутись в Одесу з Росії.

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Зрадниця Оксана Байрак заявила, що повернулася з Росії до Одеси

На фоні новин про зрадницю і її гучну заяву про те, що вона збирається повернутись в Одесу після того, як втекла до Росії з початком повномасштабного вторгнення, режисерка вирішила висміяти обурення українців.

Байрак опублікувала пост із геолокацією Одеса, висміявши новини, де її називають зрадницею і кажуть, що вона мріє повернутися в Україну. Однак незабаром Байрак вирішила видалити цей пост.

З привітом з Одеси – ваша Оксана Байрак. Подруга сьогодні показала цей опус. Посміялися від душі, сидячи в ресторанчику,

– заявила утікачка.



Публікація Оксани Байрак / Скриншот

Цю публікацію Байрак зробила 19 грудня. Коли саме вона повернулася в Україну і чи справді повернулась – невідомо.

Оксана Байрак заявляла, що вона повернеться в Одесу

Зараз режисерка, яка втекла, перебуває в Росії. Влітку 2023 року вона вирішила покинути країну і зайнялася зйомками серіалу для пропагандистського каналу. У прямому ефірі в інстаграмі Байрак заявила, що "обов'язково повернеться до Одеси", міста, де вона перебувала на початку великого вторгнення.

Зрадниця чомусь впевнена, що її в Україні чекають і будуть зустрічати з теплими обіймами. Тому у прямому ефірі, назвавши себе "найбільшою патріоткою", вона пригадала українську мову, заспівала "Червону руту" та заявила, що повернеться в Одесу.