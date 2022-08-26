В сети появлялось немало историй от украинцев, когда повестки вручают прямо в магазинах, на улицах, или совсем как наказание за определенный проступок. В нашем интервью для 24 канала Олег Сенцов рассказал, что лично таких случаев не слышал, однако если они есть – то он считает недостатками бюрократической системы после СССР.

Читайте полностью интервью Эта война началась с Крыма и Крымом закончится, – знаковое интервью с Олегом Сенцовым

"Я не знаю, кто придумал эту ерунду. Кажется, это больше похоже на какие-то единичные случаи, которые раздуваются в систему. Но система так не делается. Я вот не знаю ни одного человека, которого бы так мобилизовали – просто потому, что его где-то там поймали. Возможно, такие случаи есть. Но это скорее метастазы постсоветской бюрократической системы", – отмечает Олег Сенцов.

Режиссер добавляет, что в армии действительно много бумажных моментов, поэтому наша система дает какие-то сбои. Но он лично знает позицию военных и главнокомандующего Залужным.

Они против этого, потому что это неправильно. Все понимают, что в бой должен идти надежный человек,

– комментирует военный.

Все мужчины должны идти на фронт

Также мужчина поделился, должны ли идти на фронт все мужчины, даже если они неподготовлены и полезны в тылу. Сенцов убежден, что на фронт должны идти только люди, желающие воевать. "Они должны быть мотивированы и готовы к тому, что их могут ранить, убить, взять в плен и тому подобное. Без этого невозможно", – говорит режиссер.

"Сейчас много приезжают таких, что все эти месяцы отсиживались на базах. Вот недавно пришел парень, и у него такое романтическое представление о войне... Он насмотрелся каких-то роликов, думал, что сейчас он будет такой супер-Рэмбо, но на самом деле все не так. Он не понимает, что у тебя почти нет прямого огневого контакта с противником, стрелковый бой – это очень редко и не основа. Это война минометов, арты, нужно выживать, держать позиции, не пускать их дальше. Такие люди не готовы к этому и, попав под первый обстрел, скисают, кто-то убегает, кто-то уезжает и оставляет позиции", – рассказал Олег.

Он отмечает, что неподготовленным людям на войну не ехать. Пусть лучше помогают в тылу или частях, где не ведутся боевые действия.