У мережі з'являлось чимало історій від українців, коли повістки вручають прямо в магазинах, на вулицях, або ж зовсім як покарання за певний проступок. У нашому інтерв'ю для 24 каналу Олег Сенцов розповів, що особисто таких випадків не чув, проте якщо вони є – то їх він вважає недоліками бюрократичної системи після СРСР.

Читайте інтерв'ю повністю Ця війна почалася з Криму і Кримом закінчиться, – знакове інтерв’ю з Олегом Сенцовим

"Я не знаю, хто придумав цю дурницю. Здається, це більше схоже на якісь такі одиничні випадки, які роздуваються до системи. Але система так не робиться. Я от не знаю жодної людини, яку б так мобілізували – просто через те, що його десь там впіймали. Можливо, такі випадки є. Але це швидше метастази пострадянської бюрократичної системи", – наголошує Олег Сенцов.

Режисер додає, що у війську справді є багато паперових моментів, тому наша система дає якісь збої. Але він особисто знає позицію військових і головнокомандувача Залужного.

Вони проти цього, тому що це неправильно. Усі розуміють, що в бій має йти надійна людина,

– коментує військовий.

Чи всі чоловіки мають йти на фронт

Також чоловік поділився, чи мають йти на фронт абсолютно всі чоловіки, навіть якщо вони непідготовлені та корисніші в тилу. Сенцов переконаний, що на фронт мають іти тільки ті люди, які хочуть воювати. "Вони мають бути вмотивовані й готові до того, що їх можуть поранити, вбити, взяти в полон тощо. Без цього неможливо", – каже режисер.

"Зараз багато приїжджають таких, що всі ці місяці відсиджувалися на базах. От нещодавно прийшов хлопець, і в нього таке романтичне уявлення про війну… Він надивився якихось роликів, думав, що зараз він буде такий супер-Рембо, але насправді все не так. Він не розуміє, що ти майже не маєш прямого вогневого контакту з противником, стрілецький бій – це дуже рідко й не основа. Це війна мінометів, арти, треба виживати, тримати позиції, не пускати їх далі. Такі люди не готові до цього і, попавши під перший обстріл, скисають, хтось втікає, хтось їде й залишає позиції", – розповів Олег.

Він наголошує, що непідготовленим людям на війну не їхати. Нехай краще допомагають у тилу або частинах, де не ведуться бойові дії.