Удалось создать, как говорит Сенцов, "документ этой войны", который не искажает ситуацию, а покажет правдивую картину событий. В материале узнаете, что режиссер говорит о ленте "Реал".

Советуем 4 лучшие детективные фильмы последних лет, которые стоит посмотреть

Олег Сенцов о фильме "Реал"

Режиссер, который сейчас служит в ВСУ, открыл эти 90 минут кадров полгода после боя. Он наткнулся на них, просматривая старые файлы на своей камере GoPro, и обнаружил, что она была включена в тот день.

Я уже почти готовился удалять все, когда нашел это, и понял, что у меня есть очень ценный отпечаток той битвы и войны, какой она есть на самом деле – уродливой, непонятной, искаженной и бессмысленной,

– отметил режиссер в интервью для Guardian.

По его словам, сложно назвать этот отснятый материал фильмом в обычном понимании.

"Фильм должен быть тщательно продуман, спланирован и смонтирован. Это скорее документ войны, который был снят случайно", – подчеркнул режиссер.

"Реал": смотрите онлайн трейлер фильма

Премьера фильма состоится в конце этого месяца на кинофестивале в Карловых Варах (Чехия).

Что Олег Сенцов говорит об окончании войны

В статье The Guardian отмечается, что продолжительность видео составляет 90 минут, и, за исключением нескольких коротких моментов, все ребята остаются спокойными, даже осознавая, что ситуация быстро приближается к катастрофе.

Люди, которые больше всего нервничают, обычно не находятся на передовой. Они понимают, что спокойствие обеспечивает больше шансов на выживание, а паника только угрожает всем. Спокойствие является ключом к выживанию,

– подчеркнул Сенцов.

Он выразил убеждение, что война с Россией может длиться долгие годы. В начале режиссер высказывал самый оптимистичный прогноз на два-три года.

"Тогда меня критиковали, потому что это выглядело как чрезмерный пессимизм. Но сейчас, если бы меня спросили, я бы сказал о десяти годах. Это реалистичный прогноз, после которого можно будет говорить о возможной победе", – добавил Олег.

Сенцов также заявил, что он больше не планирует снимать фильмы о войне, поскольку его специализация – это игровое кино, а не документальное. Он объяснил, что участвует в этой войне не как режиссер, а как военный. Однако после нашей победы его опыт и воспоминания станут основой для создания новых лент о правде.