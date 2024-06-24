Вдалося створити, як каже Сенцов, "документ цієї війни", який не викривлює ситуацію, а покаже правдиву картину подій. У матеріалі дізнаєтесь, що режисер каже про стрічку "Реал".

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Олег Сенцов про фільм "Реал"

Режисер, який наразі служить в ЗСУ, відкрив ці 90 хвилин кадрів пів року після бою. Він натрапив на них, переглядаючи старі файли на своїй камері GoPro, і виявив, що вона була увімкнена в той день.

Я вже майже готувався видаляти все, коли знайшов це, і зрозумів, що у мене є дуже цінний відбиток тієї битви й війни, якою вона є насправді – потворною, незрозумілою, викривленою і безглуздою,

– зауважив режисер в інтерв'ю для Guardian.

За його словами, складно назвати цей відзнятий матеріал фільмом у звичайному розумінні.

"Фільм має бути ретельно продуманий, спланований і змонтований. Це скоріше документ війни, який був знятий випадково", – підкреслив режисер.

"Реал": дивіться онлайн трейлер фільму

Прем'єра фільму відбудеться наприкінці цього місяця на кінофестивалі у Карлових Варах (Чехія).

Що Олег Сенцов каже про закінчення війни

У статті The Guardian наголошується, що тривалість відео становить 90 хвилин, і, за винятком кількох коротких моментів, усі хлопці залишаються спокійними, навіть усвідомлюючи, що ситуація швидко наближається до катастрофи.

Люди, які найбільше нервують, зазвичай не перебувають на передовій. Вони розуміють, що спокій забезпечує більше шансів на виживання, а паніка лише загрожує всім. Спокій є ключем до виживання,

– підкреслив Сенцов.

Він висловив переконання, що війна з Росією може тривати довгі роки. На початку режисер висловлював найоптимістичніший прогноз на два-три роки.

"Тоді мене критикували, бо це виглядало як надмірний песимізм. Але зараз, якби мене запитали, я б сказав про десять років. Це реалістичний прогноз, після якого можна буде говорити про можливу перемогу", – додав Олег.

Сенцов також заявив, що він більше не планує знімати фільми про війну, оскільки його спеціалізація – це ігрове кіно, а не документальне. Він пояснив, що бере участь у цій війні не як режисер, а як військовий. Однак після нашої перемоги його досвід і спогади стануть основою для створення нових стрічок про правду.