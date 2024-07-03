Надо готовиться к войне на 10 лет, – Олег Сенцов откровенно о ситуации на фронте

Украинский режиссер Олег Сенцов поделился своими мыслями об окончании войны. Он сказал, что ситуация на фронте сегодня является крайне тяжелой.

По его словам, украинцам следует быть готовыми к войне еще как минимум на десять лет. Однако, если победа будет раньше, это будет свидетельствовать о том, что мы все сделали правильно.

Смотрите также 6 увлекательных фильмов и сериалов, которые стоит посмотреть в свободное время

Олег Сенцов откровенно об окончании войны

Режиссер отметил, что думать и говорить о том, что война завершится за две-три недели, потом за два месяца, а потом за два года, было бессмысленно. На самом деле нужно готовиться к войне на десять лет.

Если будем готовы к войне на 10 лет, а она закончится раньше, значит, мы победили. Если мы будем постоянно жить, как вот-вот к концу года война закончится, мы никогда не будем планировать в долгую. Мы постоянно будем жить сегодняшним днем, который может не закончиться ничем хорошим для нас,

– говорит Сенцов.

Интервью Олега Сенцова: смотрите видео онлайн

Олег отмечает, что ситуация на самом деле тяжелая. Он уверен, что необходимо делать изменения и понимать, что эта война является тяжелой и продлится долго. Надо всем включаться в процесс и понимать, что все мужчины будут служить. Нужно проводить демобилизацию и ротации.

Также он подчеркивает, что страну надо переводить на военные рельсы и вкладывать деньги в оборону и производства. Зато проекты вроде нового асфальта и стадионов могут подождать. Только в таком случае Украина получит уверенную и быструю победу над российским агрессором.