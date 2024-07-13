Олегу Сенцову - 48: фильмы, которые создал режиссер и защитник Украины

Украинский режиссер, ныне военнослужащий и бывший пленник Кремля Олег Сенцов празднует день рождения. Несмотря на то, что сейчас Олег Сенцов защищает Украину на фронте, он не забывает и о деле всей своей жизни.

Режиссерский путь Олега Сенцова начался в 2008 году, когда он стал соучредителем компании "Край Кинема". В том же году он снял учебный короткометражный фильм. Кино 24 расскажет о полнометражных лентах режиссера и бойца ВСУ.

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"Гамер"

Лента рассказывает о симферопольском подростке-геймере Алексее, который стремится найти гармонию между реальным миром и виртуальной жизнью. Он приобретает карьеру киберспортсмена, но в водовороте событий рискует потерять себя.

"Номера"

Антиутопия базируется на одноименной пьесе Олега Сенцова. 10 главных героев без имени и права выбора подчиняются правилам, которые диктует их правитель Ноль. Их судьба решается только системой, поэтому героям остается просто проживать каждый день по закону. Пока в мир не врывается чужак. Эта лента создавалась уже в то время, когда Олег Сенцов находился в России за решеткой.

"Номера": смотрите трейлер онлайн

"Носорог"

Фильм получил финансирование от государства в 2013 году, но уже в следующем году Олега Сенцова незаконно посадили россияне. Съемочный процесс начался в сентябре 2020 года.

Лента рассказывает о бывшем бандите, который живет в 90-х. Это время, когда происходит переход от Советского Союза к демократическому и свободному государству. Главный герой вспоминает события, произошедшие в его жизни, и понимает, что каждая из них имела значение.

Лента получила награду за лучший художественный фильм на Стокгольмском международном кинофестивале. Сергея Филимонова признали лучшим исполнителем главной роли.

"Носорог": смотрите трейлер онлайн

"Реал"

Документальный фильм, премьера которого состоялась в начале месяца на кинофестивале в Карловых Варах, имеет целью показать войну такой, какой она есть на самом деле.

Олег Сенцов создал этот фильм практически случайно, потому что во время пребывания на линии фронта не был уверен, нажал ли на запись на камере GoPro, которой часто пользуются военные. Впоследствии он заметил большой файл, который решил превратить в фильм. Видео умышленно не монтировали.

"Реал": смотрите трейлер онлайн

Премьера фильма в Украине состоится до конца 2024 года. Олег Сенцов предполагает, что фильм будут показывать и на онлайн-платформах.

