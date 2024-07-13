Режисерський шлях Олега Сенцова розпочався у 2008 році, коли він став співзасновником компанії "Край Кінема". У тому самому році він зняв навчальний короткометражний фільм. Кіно 24 розповість про повнометражні стрічки режисера і бійця ЗСУ.

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"Гамер"

Стрічка розповідає про сімферопольського підлітка-геймера Олексія, який прагне знайти гармонію між реальним світом та віртуальним життям. Він здобуває кар'єру кіберспортсмена, але у вирі подій ризикує втратити себе.

"Номери"

Антиутопія базується на однойменній п'єсі Олега Сенцова. 10 головних героїв без імені та права вибору підкорюються правилам, які диктує їхній правитель Нуль. Їхня доля вирішується лише системою, тому героям залишається просто проживати кожен день за законом. Допоки у світ не вривається чужинець. Ця стрічка створювалась вже у той час, коли Олег Сенцов перебував у Росії за ґратами.

"Номери": дивіться трейлер онлайн

"Носоріг"

Фільм отримав фінансування від держави у 2013 році, але вже наступного року Олега Сенцова незаконно ув'язнили росіяни. Знімальний процес розпочався у вересні 2020 року.

Стрічка розповідає про колишнього бандита, який живе у 90-их. Це час, коли відбувається перехід від Радянського Союзу до демократичної і вільної держави. Головний герой згадує події, що сталися в його житті, та розуміє, що кожна з них мала значення.

Стрічка здобула нагороду за найкращий художній фільм на Стокгольмському міжнародному кінофестивалі. Сергія Філімонова визнали найкращим виконавцем головної ролі.

"Носоріг": дивіться трейлер онлайн

"Реал"

Документальний фільм, прем'єра якого відбулась на початку місяця на кінофестивалі у Карлових Варах, має на меті показати війну такою, якою вона є насправді.

Олег Сенцов створив цей фільм практично випадково, бо під час перебування на лінії фронту не був певен, чи натис на запис на камері GoPro, якою часто користуються військові. Згодом він помітив чималий файл, який виріши перетворити у фільм. Відео навмисне не монтували.

"Реал": дивіться трейлер онлайн

Прем'єра фільму в Україні відбудеться до кінця 2024 року. Олег Сенцов передбачає, що фільм показуватимуть і на онлайн-платформах.

