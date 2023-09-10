Олег Сенцов сообщил, что его подразделение взяло еще одну позицию россиян на Запорожском направлении. Однако среди его побратимов есть погибшие и много раненых.

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Сенцов рассказал о ситуации на Запорожском направлении

Сенцов рассказал, что во время последней битвы получил легкую контузию. Однако, по его словам, госпитализироваться нет надобности.

Со мной все хорошо. Спасибо всем, кто поддерживал меня и мою семью в это сложное время. Очередная позиция взята. К сожалению, на этот раз не обошлось без потерь. Многие ранены: обломки и пулевые. Мне повезло – легкая контузия и снова надрыв перепонки. Госпитализироваться нет нужды, еще много работы, и не только под Работино,

– сообщил Олег Сенцов.

Также защитник признался, что последнее сражение было очень сложным. И в память о нем у него осталась пуля, которая застряла в его бронежилете.

Каждый бой всегда кажется сложнее предыдущего, но это было на самом деле так. В память о нем мне останется этот маленький "подарочек", который нашелся в бронике уже на базе,

– сказал он.



Пуля в бронежилете Сенцова / Фото из фейсбука Сенцова

Судя по сообщению, режиссер находится неподалеку от Работино. В конце августа стало известно, что ВСУ освободили Работино от российских захватчиков.

К слову, ранее Олег Сенцов раскритиковал шутки о мелитопольской черешне и шашлыках в Крыму. Он заявил, что "от нас до Крыма как до Луны", однако отметил, что этот путь обязательно будет пройден. Также Сенцов признался, что не может смотреть на кофейни, переполненные "бородатыми накачанными мужиками без униформы", и пустые клетки в штатке своего подразделения.