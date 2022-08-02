Сейчас Олег Сенцов находится в Донецкой области. Он уверен в нашей победе над россией. По его словам, каждый делает все для того, чтобы приблизить ее как можно скорее.

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Олег Сенцов рассказал об увольнении Херсона и битве за Донбасс

Битва за Донбасс подходит к концу, по крайней мере, ее активная фаза. Враг сосредоточил свои последние усилия на попытках захватить Бахмут, а на других донбасских направлениях значительно снизил активность,

– сообщил режиссер.

Сенцов продолжил: "Рашисты опрокидывают свои основные силы на Юг, чтобы защитить оккупированный Херсон и попытаться организовать там контрнаступление, чтобы остановить продвижение ВСУ. Я надеюсь, что Бахмут мы отстоим, а Херсон уволим в ближайшие недели".

"Да, мы истощены, – сообщил режиссер. – Да, у нас тоже много потерь и раненых. Да, техники мало, а снарядов советских калибров почти не осталось. Натовские системы лучше, но их тоже еще недостаточно. Но ни один боец не сомневается, что мы победим. Каждый готов делать все, чтобы эта победа наступила как можно скорее. Мы уже не проиграли и мы обязательно победим. Слава Украине!".

Напомним, Сенцов ранее подчеркивал, что победа Украины – это освобождение Крыма. У режиссера есть знакомые в оккупированном Крыму, которые не смогли уехать после аннексии. И, по его словам, они до сих пор ждут увольнения, даже после 8 лет оккупации.

Они понимают, что их увлекли. Но они ждут нас. И Крым ждет увольнения. Мы обязательно туда вернемся. Для меня лично это главная мечта и цель. И вот тогда уже для меня будет победа Украины,

– рассказал он в комментарии 24 канала.