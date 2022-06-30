Олег Сенцов с первых дней войны служит в рядах ВСУ. Недавно он отметил, что война в 2022 году более динамичная и жестокая, чем была в период ООС. Несмотря на все, Олег уверен, что Украина победит. Читайте также После легкой контузии: Олег Сенцов показал теплое фото с Хлывнюком в Луганской области Олег Сенцов показал фото с передовой и рассказал, как идет современная война Олег Сенцов опубликовал в своем фейсбуке фото с передовой и написал пост, что такое современная война и чем занимается сегодня.

Как пояснил режиссер, война – это не всегда контактные бои, атаки или спецоперации. "В основном ты занимаешься бытом, скрываешься от вражеской артиллерии и ждешь. Ждешь когда начнут насыпать, или когда прекратят, или когда появится враг", – сказал он.

Охота на самолеты и вертушки занятие интересно, но требует выдержки и определенных рисков. Так как при захвате цели, приборы показывают пилоту местоположение стрелка. У тебя есть Стингер или Игла, а у него ракеты и авиационные пушки,

– дополнил Сенцов.

Также Сенцов назвал этот процесс игрой в кота-мышки, где не всегда понятно, кто хищник, а кто цель. "А еще, перед вылетом своей авиации, рашисты прорезают лесополосы артой и минометами, пытаясь уничтожить скрывающиеся там ПЗРК. "Но большую часть времени ты все же ждешь, примерно так", – подытожил он.



Олег Сенцов на передовой / Фото из фейсбука режиссера

Напомним, недавно Олег Сенцов также опубликовал видео, в котором отметил о самом страшном дне на войне: командир роты погиб, было много раненых, а Сенцов получил легкую контузию.

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