Олег Сенцов з перших днів війни служить у лавах ЗСУ. Нещодавно він зазначив, що війна у 2022 році більш динамічна та жорстокіша, аніж була у період ООС. Попри все, Олег впевнений, що Україна переможе. Читайте також Після легкої контузії: Олег Сенцов показав тепле фото з Хливнюком на Луганщині Олег Сенцов показав фото з передової та розказав, як триває сучасна війна Олег Сенцов опублікував у своєму фейсбуці фото з передової та написав пост, що таке сучасна війна і чим він займається сьогодні.

Як пояснив режисер, війна – це не завжди контактні бої, атаки чи спецоперації. "Переважно ти займаєшся побутом, переховуєшся від ворожої артилерії та чекаєш. Чекаєш коли почнуть насипати, чи коли припинять, чи коли з’явиться ворог", – сказав він.

Полювання на літаки та вертушки заняття цікаве, але вимагає витримки та певних ризиків. Бо під час захоплювання цілі, прилади показують пілоту місце розташування стрілка. В тебе є Стінгер або Ігла, а в нього ракети та авіаційні пушки,

– доповнив Сенцов.

Також Сенцов назвав цей процес грою в кота-мишки, де не завжди зрозуміло, хто хижак, а хто ціль. "А ще, перед вильотом своєї авіації, рашисти прорізають лісосмуги артою та мінометами, намагаючись знищити розрахунки ПЗРК, які там ховаються. "Але більшу частину часу ти все ж чекаєш, приблизно так", – підсумував він.



Олег Сенцов на передовій / Фото з фейсбуку режисера

Нагадаємо, нещодавно Олег Сенцов також опублікував відео, в якому зазначив про чи не найстрашніший день на війні: командир роти загинув, було багато поранених, а Сенцов отримав легку контузію.

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