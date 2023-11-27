Я показал кусок войны, – Олег Сенцов объяснил, почему выложил видео боя под Авдеевкой

Олег Сенцов – украинский режиссер и писатель, служащий в ВСУ. Сегодня он исполняет обязанности командира штурмовой роты 47 ОМБР. Режиссер обнародовал видео в своем профиле, показывая один из реальных боев под Авдеевкой.

Ролик с поля сражения собрал немало просмотров. А Олег Сенцов дал откровенный ответ на вопрос для чего он опубликовал это видео.

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Олег Сенцов взял публикацию видео под свою ответственность

Украинский режиссер признался, что сознательно выставил видео у себя в фейсбуке. Он признался, что готов к тому, что может испытывать проблемы из-за своей публикации, но это его не остановило.

Я считаю, что я там никакой военной тайны не раскрыл, нигде не осквернил нашу армию, не выдал какие-то военные секреты. Я показал кусок войны, прежде всего, чтобы люди видели и понимали, что это такое. И что ситуация тяжелая. И мы пока не побеждаем. Мы не проигрываем, но и пока не побеждаем,

– рассказал Сенцов.

Интервью Олега Сенцова: смотрите онлайн

Олег Сенцов объяснил для чего опубликовал видео

Опубликовав это видео, Олег Сенцов учел, что даже для представителей СМИ репортажи по передовой строго регламентируются военным командованием. Более того, он попросил людей распространять этот ролик, чтобы как можно больше людей узнало правду о войне.

Фейсбук обычно скрывает подобные видео, поэтому прошу о репосте, чтобы правду о войне видело чуть больше людей,

– подписал видео.

В записанном видео отражены жестокие и длительные бои, раненых воинов, готовность бойцов пожертвовать своей жизнью для того, чтобы не замедлять эвакуацию товарищей, а также их уход вместе с раненым, которого удалось спасти.