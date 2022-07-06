Женой Олега стала Вероника Вельч – кандидатом политических наук и директором по адвокации Ridgley Walsh (США). На видео невесты стоят в ресторане, сперва поют вместе с гостями, а потом долго целуются.

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Вероника была в хорошей вышиванке, а Олег Сенцов в военной форме.

Олег Сенцов, режиссер и боец ВСУ, сегодня женился в Киеве. С этой светской новостью еще конкурирует распространенное сообщение Святослава Вакарчука о том, что в июне у него родился второй ребенок – дочь Соломия. Поздравления молодоженам, родителям и всем, у кого среди войны случаются важные события в жизни,

– написала Падалко.

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После женитьбы, Сенцов вернулся на поле боя. Досадно, что его собрат Сергей Филимонов в день свадьбы режиссера получил ранение. Радует тот факт, что его состояние стабильное, хотя врачам пришлось извлекать 8 осколков.

Олег Сенцов сейчас воюет в Донецкой области. Он уверен, что мы победим. Вместе с женой они делают все для того, чтобы эта победа прошла быстрее.