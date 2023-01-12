О новой главе представители Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра сообщили в фейсбуке.

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Олеся Жураковская возглавила Театр драмы и комедии на левом берегу

Согласно решению Департамента культуры КГГА Олеся Жураковская будет исполнять обязанности директора и художественной руководительницы этого театра на период военного положения. Актриса будет возглавлять родной театр до проведения конкурса на этот пост.

Жураковская планирует развивать театр по выбранному вектору – в пространстве современного европейского театра. Такому направлению положил начало Эдуард Митницкий, который был основателем и художественным руководителем театра, умер в 2018 году. Команда бывшего директора Стаса Жиркова и главного режиссера Тамары Труновой также двигалась по этому направлению.

Справочно. Стас Жирков покинул пост руководителя и художественного руководителя театра и недавно сообщил, что с января будет работать в Вильнюсском малом театре в Латвии.

"Наша цель на сегодня, учитывая обстоятельства, в которых мы живем, – не потерять то, что мы наработали, сохранить и приумножить наше достояние, наши традиции. А для нашего театра традиционно: экспериментировать, не бояться говорить о важном и быть в авангарде ", – отметила Олеся Жураковская.

Что известно об Олесе Жураковской