На время военного положения: какая актриса возглавила Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра
Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра возглавила ведущая украинская актриса Олеся Жураковская. Какое время она будет на этом посту – узнайте дальше.
О новой главе представители Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра сообщили в фейсбуке.
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Олеся Жураковская возглавила Театр драмы и комедии на левом берегу
Согласно решению Департамента культуры КГГА Олеся Жураковская будет исполнять обязанности директора и художественной руководительницы этого театра на период военного положения. Актриса будет возглавлять родной театр до проведения конкурса на этот пост.
Жураковская планирует развивать театр по выбранному вектору – в пространстве современного европейского театра. Такому направлению положил начало Эдуард Митницкий, который был основателем и художественным руководителем театра, умер в 2018 году. Команда бывшего директора Стаса Жиркова и главного режиссера Тамары Труновой также двигалась по этому направлению.Справочно. Стас Жирков покинул пост руководителя и художественного руководителя театра и недавно сообщил, что с января будет работать в Вильнюсском малом театре в Латвии.
"Наша цель на сегодня, учитывая обстоятельства, в которых мы живем, – не потерять то, что мы наработали, сохранить и приумножить наше достояние, наши традиции. А для нашего театра традиционно: экспериментировать, не бояться говорить о важном и быть в авангарде ", – отметила Олеся Жураковская.
Что известно об Олесе Жураковской
- С 2002 года Олеся Жураковская работает в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.
- В 2016 году она получила звание заслуженной артистки Украины.
- В 2021 году была награждена Орденом княгини Ольги III степени и художественной премией "Киев" имени Амвросия Бучмы.
- За роль в сериале "Путь в пустоту" (2014) получила телевизионную награду "Телетриумф".
- Жураковскую четырежды номинировали на театральную премию "Киевская пектораль".
- В фильме Сергея Лозницы "Донбасс" (2018) Олеся сыграла роль девушки с ведром. За эту работу ее номинировали на премии "Киноколо" и "Золую дзигу".
- Олеся Жураковская сыграла в десятках украинских лент, среди которых "Крипосна", "Папик", "В воскресенье утром зелье копала", "Первые ласточки".
- Также имеет десятки театральных ролей, многочисленные номинации в различных премиях.