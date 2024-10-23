В рамках проекта Интервью24 Ольга рассказала, как ей удается находить баланс между профессиональными обязанностями и материнством. Актриса эксклюзивно открыла свои мысли о личной жизни и призналась, есть ли в ее сердце место для новой любви.

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Ольга Атанасова о воспитании дочери и личной жизни

Актриса Ольга Атанасова рассказала, что сейчас она самостоятельно воспитывает свою дочь, и это дает ей особые преимущества. Она отмечает, что для своего ребенка является 100% авторитетом, что, безусловно, укрепляет их связь. Ольга умело совмещает материнство с карьерой, что не только приносит удовольствие, но и дает ей возможность развиваться.

Моя дочь уже со мной играет в спектакле, так что мы можем гастролировать вместе. И иногда она приходит ко мне на съемочную площадку, если у меня ночная смена. Ее знают все актеры, и ей нравится расти в такой атмосфере,

– говорит Атанасова.

Несмотря на ограниченное количество выходных в своей насыщенной жизни, Ольга Атанасова признается, что не против иметь рядом надежного любимого мужчину. Несмотря на постоянные новые проекты и большой объем работы, актриса чувствует, что готова к новым отношениям.

Относительно желания: знаете, аппетит приходит во время еды. По времени, пока у меня очень мало выходных, но, знаете, всему свое время. Поэтому, конечно, я не против, если что-то "йокне", то начнет строиться. Однако сейчас реализуются новые проекты,

– отметила актриса.



Ольга Атанасова / Фото из инстаграм актрисы

Ольга подчеркивает, что не ищет мужчину намеренно, ведь верит в то, что настоящие чувства появятся тогда, когда это будет нужно. Она уверена, что рано или поздно тот, кто ей предназначен, сам придет в ее жизнь.

"Самая большая ценность заключается в том, что если со мной кто-то будет, то этот человек должен внести в мою жизнь то, чего в ней нет. Что-то новое, что-то прекрасное. Потому что базовые вещи я, спасибо Вселенной, могу обеспечить себе и своей дочери. С этим человеком мне должно быть лучше, чем без него. Если это уже касается, скажем, женитьбы, то я хочу чувствовать себя безопасно и спокойно в этих отношениях", – поделилась Ольга.

Актриса уверена, что настоящая любовь обязательно найдет ее в тот момент, когда она будет к этому готова.