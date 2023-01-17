На два года: продюсер Ольга Бесхмельницына возглавила Правление Украинской киноакадемии

Продюсер Ольга Бесхмельницына стала новым председателем Правления Украинской киноакадемии. Ее избрали сроком на два года.

Ольгу Бесхмельницыну избрали путем голосования членов Правления УКА. Об этом сообщила Украинская киноакадемия в своем фейсбуке.

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Продюсер Ольга Бесхмельницына стала новым председателем Правления Украинской киноакадемии

Украинская киноакадемия представляет интересы всей индустрии. Поэтому в должности председателя Правления УКА вижу своей первоочередной задачей содействия консолидации украинского киносообщества в сверхсложные времена, свидетелями и активными участниками которых мы сегодня,

– сказала Ольга Бесхмельницына.

"Это внешнее противостояние российской агрессии – оккупантам, которые осуществляют в Украине геноцид и стремятся уничтожить украинскую культуру и идентичность. Это экзистенциальная борьба, где деятельность на информационном и культурном фронте – еще одно поле боя в противостоянии с врагом, а киноискусство - наша – дополнила Ольга Бесхмельницына.

Мы живем в трансформационное время, когда нашим коллегам нужна помощь, а внутренние споры крайне важно решать в конструктивном русле, где в приоритете – соблюдение норм права и демократических ценностей. Это то, что объединяет киносообщество и позволяет свободно творить, развиваться и двигаться вперед. Сегодня правление Украинской киноакадемии объединено общими целями, и мы стремимся реализовывать порученное украинским киносообществом доверие".

Что известно об Ольге Бесхмельницыне Это украинская продюсер, соучредитель кинокомпании 2Brave Productions и двух изданий англоязычного путеводителя Kyiv by locals. Сотрудничает как продюсер в кинокомпаниях MaGiKa Film, Digital Religion и ESSE Production House.

Как отметила Украинская киноакадемия, в ее творчестве много международных кино-, анимационных и документальных проектов, среди которых "Стоп-Земля" Екатерины Горностай (Crystal Bear Generation 14+ на Берлинале 2021 год), "Анна" (2019 год) Декеля Беренсона (награда за лучший короткометражный фильм на BIFA 2019, в шорт-листе BAFTA), "Коллапс. Как украинцы разрушили империю зла" (документальный сериал 2021 года для Общественного), "Байконур. Вторжение" (2020 год), "Земля Ивана" (2020 год) и многие другие.