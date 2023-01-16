Об этом сообщила режиссер драмы о MH17 Марина Эр Горбач. В своем фейсбуке она подчеркнула, что это "без преувеличений – историческая победа".

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О чем рассказывает "Клондайк" с Оксаной Черкасщиной

Сюжет фильма показывает жизнь семейной пары во время войны. Разные по характеру, мировоззрению, позиции главные персонажи, которых сыграли Оксана Черкасщина и Сергей Шадрин (который, к сожалению умер в 2021 году, – 24 канал) пытаются понять, что происходит и жить несмотря ни на что. Все это происходит на фоне трагедии, произошедшей 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области.



В фильме война подбрасывает немало испытаний для Ирки и Толика, ожидающих рождения ребенка. Когда война уже ступила к ним на порог, беременная женщина отказывается покидать родительский дом, зато решительно продолжает жить жизнь. В то время как мужчина – в абсолютной неопределенности, и который не мог обеспечить безопасность жене.

В украинском прокате "Клондайк" стартовал 3 ноября и получил множество одобрительных отзывов. Кроме того, лента была претенденткой на Оскар-2023, однако не вошла в шорт-лист премии.

"Клондайк": смотрите трейлер картины онлайн

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