Об этом сообщила режиссер драмы о MH17 Марина Эр Горбач. В своем фейсбуке она подчеркнула, что это "без преувеличений – историческая победа".
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О чем рассказывает "Клондайк" с Оксаной Черкасщиной
Сюжет фильма показывает жизнь семейной пары во время войны. Разные по характеру, мировоззрению, позиции главные персонажи, которых сыграли Оксана Черкасщина и Сергей Шадрин (который, к сожалению умер в 2021 году, – 24 канал) пытаются понять, что происходит и жить несмотря ни на что. Все это происходит на фоне трагедии, произошедшей 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области.
В фильме война подбрасывает немало испытаний для Ирки и Толика, ожидающих рождения ребенка. Когда война уже ступила к ним на порог, беременная женщина отказывается покидать родительский дом, зато решительно продолжает жить жизнь. В то время как мужчина – в абсолютной неопределенности, и который не мог обеспечить безопасность жене.
В украинском прокате "Клондайк" стартовал 3 ноября и получил множество одобрительных отзывов. Кроме того, лента была претенденткой на Оскар-2023, однако не вошла в шорт-лист премии.
"Клондайк": смотрите трейлер картины онлайн
Международное признание
- В 2022 году получил награду на кинофестивале Санденс в США, а также взял гран-при на Международном кинофестивале в Сиэтле;
- В рамках 33-го кинофестиваля города Анкара команда ленты "Клондайк" режиссера и сценаристки Марины Эр Горбач победила в трех номинациях: "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучшая работа художников";
- Кроме этого, "Клондайк" получил награду за лучший полнометражный фильм в городе Салоники в Греции;
- На кинофестивале Dingle Distillery International Film Festival, в Ирландии, "Клондайк" получил награду за лучший полнометражный фильм, дополненную таким стейтментом жюри: "Марина Эр Горбач создает увлекательное видение ада на Земле, наполненное очень знакомыми деталями, интимное по своему масштабу, но с убедительной способностью передать дезориентацию и решимость супругов (на седьмом месяце беременности), вынужденных противостоять назревающей войне";
- Лента получила пять наград на Hamilton Film Festival в Канаде;
- В Лос-Анджелесе состоялась серия показов "Клондайка" в рамках промокампании кинопремии Оскар. 11 декабря фильм показали в рамках 23 Международного кинофестиваля города Тбилиси. В декабре "Клондайк" увидели в таких странах: Швеция, Австрия, Франция, Великобритания, Грузия, Турция, Израиль и другие;
- Также "Клондайк" номинирован на Awards Buzz (Лучший Международный Полнометражный Фильм) на Международном кинофестивале в Палм-Спрингс.