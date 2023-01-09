В преддверии премьеры мы побеседовали с режиссером исторической драмы Олесей Моргунец-Исаенко, которая рассказала нам много интересных деталей о фильме. Кроме того, она отметила, что "Щедрик" продолжает путешествовать по фестивалям.

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Как "Щедрика" восприняли в мире на фоне войны России против Украины

"Щедрика" показали во многих странах мира. Режиссер Олеся Моргунец-Исаенко в интервью 24 Каналу вспомнила: "Больше всего нас удивило то, что фильм очень понравились на других континентах: в Америке, Канаде, Австралии. Даже в Нигерии он был показан, и мы получили главный приз на фестивале. Конечно, его возили и по Европе, в частности показали в Литве, Франции, Польше. Неоднократно также он был показан в Корее, планируется прокат в Японии".

Еврейские фестивали и дальше продолжают приглашать этот фильм, и мы планируем еще несколько показов в Америке, опять же на еврейских фестивалях. Что будет дальше – посмотрим,

– дополнила она.

Режиссер также поделилась, что события после 24 февраля изменили видение этого фильма: "Если бы мы показали этот фильм до 24 числа, то его бы воспринимали, мне кажется, просто как драму".

"Да, возможно, он бы понравился зрителям, ведь там есть дети, потому что в основе сюжета определенная драматическая история. Но с началом полномасштабной войны эта историческая действительность, которая уже с нами, украинцами, случалась, просто тотально повторилась, и уже мы смотрим Даже те, кто не знал своей истории, для них становится очень важным понимать то, что произошло и происходило на самом деле с украинцами в отношениях с россиянами, с тоталитарным режимом. Понимание того, что это тянется уже столетиями, вся эта освободительная борьба от российского тоталитарного режима, желающего уничтожить украинцев", – говорит Олеся Моргунец-Исаенко.

По словам режиссера, иностранцам также этот фильм интересен из-за исторического контекста, который рассказывает больше о тех отношениях, которые были между Украиной и Россией, точнее Советским Союзом.

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Что известно о фильме

В официальном синопсисе фильма "Щедрик" говорится, что события картины разворачиваются в Ивано-Франковске, тогдашнем Станиславе, начиная с конца 1938 года. Одна империя вытесняет другую, правящие режимы враждуют, а окружающий мир начинает стремительно меняться.

По сюжету в одном доме по соседству живут сначала семья украинцев, поляков и евреев. Позже поселяются немцы. Началась Вторая мировая война и времени на счастливую жизнь взрослых не осталось. Однако были дети, которые при всех обстоятельствах стремились иметь детство – и оно у них было, благодаря матери девочки Ярославы – преподавательнице пения Софии, которую сыграла Яна Королева. Она учила их петь, колядовать и продолжать мечтать.

"Щедрик": смотрите трейлер фильма онлайн