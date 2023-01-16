Про це повідомила режисерка драми про MH17 Марина Ер Горбач. У своєму фейсбуці вона наголосила, що це "без перебільшень – історична перемога".

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Про що розповідає "Клондайк" з Оксаною Черкащиною

Сюжет стрічки показує життя сімейної пари під час війни. Різні за характером, світоглядом, позицією головні персонажі, яких зіграли Оксана Черкащина і Сергій Шадрін (який, на жаль помер 2021 року, – 24 канал) намагаються зрозуміти, що відбувається і жити попри все. Все це відбувається на тлі трагедії, яка сталася 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.



У фільмі війна підкидає чимало випробувань для Ірки й Толіка, які чекають на народження дитини. Коли війна вже ступила до них на поріг, вагітна жінка відмовляється покидати рідну домівку, натомість рішуче продовжує жити життя. В той час як чоловік – в абсолютній невизначеності, і який не міг дати безпеку дружині.

В українському прокаті "Клондайк" стартував 3 листопада та отримав чимало схвальних відгуків. Крім цього, стрічка була претенденткою на Оскар-2023, проте не увійшла в шорт-лист премії.

"Клондайк": дивіться трейлер картини онлайн

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