Ольгу Бесхмельниціну обрали шляхом голосування членів Правління УКА. Про це повідомила Українська кіноакадемія у своєму фейсбуці.

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Продюсерка Ольга Бесхмельниціна стала новою головою Правління Української кіноакадемії

Українська кіноакадемія представляє інтереси всієї індустрії. Тож на посаді голови Правління УКА бачу своїм першочерговим завданням сприяння консолідації української кіноспільноти у надскладні часи, свідками та активними учасниками яких ми є сьогодні,

– сказала Ольга Бесхмельниціна.

"Це зовнішнє протистояння російській агресії – окупантам, які здійснюють в Україні геноцид і прагнуть знищити українську культуру та ідентичність. Це екзистенційна боротьба, де діяльність на інформаційному та культурному фронті – іще одне поле бою у протистоянні з ворогом, а кіномистецтво – наша зброя", – доповнила Ольга Бесхмельниціна.

Ми живемо в трансформаційні часи, коли нашим колегам потрібна допомога, а внутрішні сперечання вкрай важливо вирішувати у конструктивному річищі, де в пріоритеті – дотримання норм права і демократичних цінностей. Це те, що об’єднує кіноспільноту та дає змогу вільно творити, розвиватися і рухатися вперед. Сьогодні правління Української кіноакадемії об’єднане спільними цілями, і ми прагнемо реалізовувати доручену українською кіноспільнотою довіру".

Що відомо про Ольгу Бесхмельниціну Це українська продюсерка, співзасновниця кінокомпанії 2Brave Productions та двох видань англомовного путівника Kyiv by locals. Співпрацює як продюсерка в кінокомпаніях MaGiKa Film, Digital Religion та ESSE Production House.

Як зазначила Українська кіноакадемія, у її творчому доробку багато міжнародних кіно-, анімаційних та документальних проєктів, серед яких "Стоп-Земля" Катерини Горностай (Crystal Bear Generation 14+ на Берлінале 2021 рік), "Анна" (2019 рік) Декеля Беренсона (нагорода за найкращий короткометражний фільм на BIFA 2019, у шорт-листі BAFTA), "Коллапс. Як українці зруйнували імперію зла" (документальний серіал 2021 року для Суспільне), "Байконур. Вторгнення" (2020 рік), "Земля Івана" (2020 рік) та багато інших.