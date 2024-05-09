Узнайте, где теперь Ольга Гришина и чем занимается во время войны. Кино 24 расскажет, как и где актриса встретила войну и вернулась ли в кино.

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Где сейчас Ольга Гришина

В начале полномасштабной войны Ольга Гришина была в Киеве. Так, в марте 2022 года, когда оккупантов отогнали от столицы и в Киеве открыли мосты через Днепр, Ольга вместе со своей семьей переехала в Театр имени Леси Украинки, где служит она и ее муж. Об этом рассказали в пресс-службе канала ICTV2.

Так, семья решила остаться в театре, где они и прожили несколько месяцев. Именно в этот период впервые Ольга и начала создавать игрушки для своей дочери.

Впоследствии работы актрисы появились на благотворительной ярмарке, что был организован подругой.

Это был интересный опыт. Времени и мыслей много, работы по профессии совсем не было. Надо было психологически помочь себе и другим, и это удалось благодаря новому хобби,

– рассказывала актриса.

Также она поделилась, не было ли желания уехать.

"Нет, потому что здесь часть семьи оставалась. Но летом мы поехали в детский лагерь за границу и там застряли на значительное время, хотя очень хотели домой. Каждый по-разному это переживает, у меня много знакомых, которые уехали – им так спокойнее и лучше. А нам лучше быть вместе, несмотря на ракетные атаки, отключение света", – поделилась Гришина в интервью "Фактам".

Сейчас Ольга находится в Киеве и играет в спектаклях театра имени Леси Украинки.

Уже во время войны актриса получила приглашение на съемки продолжения сериала "Коп из прошлого".

Также Ольга Гришина снялась в 3 сезоне судебно-медицинского детектива "Вскрытие покажет". Актриса сыграла главную роль – талантливого и умного судмедэксперта Яны Гончар, благодаря которой раскрываются самые сложные преступления.

Ольга Гришина рассказывала, что была очень рада началу съемок нового сезона. По ее словам на площадке царила замечательная почти семейная атмосфера.