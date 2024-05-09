Дізнайтеся, де тепер Ольга Гришина і чим займається під час війни. Кіно 24 розповість, як і де акторка зустріла війну та чи повернулася в кіно.

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Де зараз Ольга Гришина

На початку повномасштабної війни Ольга Гришина була в Києві. Так, в березні 2022 року, коли окупантів відігнати від столиці і в Києві відкрили мости через Дніпро, Ольга разом зі своєю родиною переїхала у Театр імені Лесі Українки, де служить вона та її чоловік. Про це розповіли в пресслужбі каналу ICTV2.

Так, родина вирішила залишитися в театрі, де вони й прожили кілька місяців. Саме в цей період вперше Ольга і почала створювати іграшки для своєї доньки.

Згодом роботи акторки з'явилися на благодійному ярмарку, що був організований подругою.

Це був цікавий досвід. Часу і думок багато, роботи за професією зовсім не було. Треба було психологічно допомогти собі та іншим, і це вдалося завдяки новому хобі,

– розповідала акторка.

Також вона поділилася, чи не було бажання поїхати.

"Ні, бо тут частина сім’ї залишалася. Але влітку ми поїхали в дитячий табір за кордон і там застрягли на значний час, хоча дуже хотіли додому. Кожен по-різному це переживає, в мене багато знайомих, які виїхали – їм так спокійніше і краще. А нам краще бути разом, попри ракетні атаки, вимкнення світла", – поділилася Гришина в інтерв'ю "Фактам".

Наразі Ольга перебуває в Києві та грає у спектаклях театру імені Лесі Українки.

Вже під час війни акторка отримала запрошення на зйомки продовження серіалу "Коп з минулого".

Також Ольга Гришина знялася в 3 сезоні судово-медичного детективу "Розтин покаже". Акторка зіграла головну роль – талановитої і розумної судмедекспертки Яни Гончар, завдяки якій розкриваються найскладніші злочини.

Ольга Гришина розповідала, що була дуже рада початку зйомок нового сезону. За її словами на майданчику панувала чудова майже сімейна атмосфера.