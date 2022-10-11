Кириленко написала в инстаграме, что не может перестать думать, как себя чувствуют украинцы после массовых атак россиян. А также о том, что ее родной язык – русский, и что только политики могут остановить эту войну, которая "в их руках".

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Ольга Куриленко поддержала украинцев, но не назвала Россию агрессором

Я не могу перестать думать о том, через что проходит народ Украины. Такая беда. Таков ужас. Я глубоко сожалею о том, что происходит, и мои мысли со всеми вами,

– написала она.

В сообщении актриса отметила, что ее родной язык – русский, потому что он с востока Украины. Но написала на украинском и извинилась, если в сообщении будет ошибка.

Кроме того, дополнила, что каждый раз, когда пишет о войне в Украине, начинается война в комментариях. "Я не хочу, чтобы моя страница была местом ненависти и не позволю этому". Она предупредила, что заблокирует каждого, кто проявит неуважение к ней или ее сознательным подписчикам.

Куриленко отметила также, что ненавидит политику и никогда не желает участвовать в ней. Но больше всего любит людей и печалится вместе с теми, которые потеряли своих родных в этой войне, и "не имеет значения, откуда они".

Ее сообщение ни за, ни против кого-либо. Ее послание – проявить соболезнования к невинным людям, которые погибают: "Я на стороне невинных людей, независимо от того, из какой они страны. И это моя позиция".

Относительно войны, которые Россия развязала в Украине, по ее мнению, виноваты политики.

"Я ничего не могу сделать, кроме как опубликовать слова поддержки. Ничего больше. Я не политик. Эта война в их руках, и никакие наши протесты их не остановят. Только они могут остановить это. Следовательно, слова поддержки. Вам не нравятся слова поддержки? Не заходите на эту страницу и отпишитесь. Или я сама тебя заблокирую", – написала она.

Реакция сети

К сообщению Куриленко прикрепила хештег #ukrainewar, однако ни слова о терроризме России. В комментариях адекватные подписчики начали писать:

"Никогда не рано и никогда не поздно выучить еще один язык";

"Нам нужна международная поддержка";

"Плохо, что вы считаете своим родным языком русский, когда государственный – украинский, но спасибо за поддержку";

"Почему не назвали вещи своими именами? Россия – страна-террорист – убивает украинцев! И, кстати, я вообще из Донбасса, но это не причина считать, что русский язык родной для жителей восточной части Украины".

Куриленко отметила поддержку Украины, но не назвала Россию агрессором / Скриншот

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Кто такая Ольга Куриленко