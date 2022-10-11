Девушка Бонда обвинила политиков в войне: что не так с ее новым постом в поддержку Украины
Источник:Интаграмм Ольги Куриченко
Французская актриса Ольга Куриленко, известная ролью девушки Джеймса Бонда, выразила поддержку Украине после массовых ракетных обстрелов Украины. Она публиковала пост в сине-желтых цветах, но в комментариях отметила, что на стороне "невинных людей", которые страдают, но это не зависит, из какой они страны.
Кириленко написала в инстаграме, что не может перестать думать, как себя чувствуют украинцы после массовых атак россиян. А также о том, что ее родной язык – русский, и что только политики могут остановить эту войну, которая "в их руках".
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Ольга Куриленко поддержала украинцев, но не назвала Россию агрессором
Я не могу перестать думать о том, через что проходит народ Украины. Такая беда. Таков ужас. Я глубоко сожалею о том, что происходит, и мои мысли со всеми вами,
– написала она.
В сообщении актриса отметила, что ее родной язык – русский, потому что он с востока Украины. Но написала на украинском и извинилась, если в сообщении будет ошибка.
Кроме того, дополнила, что каждый раз, когда пишет о войне в Украине, начинается война в комментариях. "Я не хочу, чтобы моя страница была местом ненависти и не позволю этому". Она предупредила, что заблокирует каждого, кто проявит неуважение к ней или ее сознательным подписчикам.
Куриленко отметила также, что ненавидит политику и никогда не желает участвовать в ней. Но больше всего любит людей и печалится вместе с теми, которые потеряли своих родных в этой войне, и "не имеет значения, откуда они".
Ее сообщение ни за, ни против кого-либо. Ее послание – проявить соболезнования к невинным людям, которые погибают: "Я на стороне невинных людей, независимо от того, из какой они страны. И это моя позиция".
Относительно войны, которые Россия развязала в Украине, по ее мнению, виноваты политики.
"Я ничего не могу сделать, кроме как опубликовать слова поддержки. Ничего больше. Я не политик. Эта война в их руках, и никакие наши протесты их не остановят. Только они могут остановить это. Следовательно, слова поддержки. Вам не нравятся слова поддержки? Не заходите на эту страницу и отпишитесь. Или я сама тебя заблокирую", – написала она.
Реакция сети
К сообщению Куриленко прикрепила хештег #ukrainewar, однако ни слова о терроризме России. В комментариях адекватные подписчики начали писать:
- "Никогда не рано и никогда не поздно выучить еще один язык";
- "Нам нужна международная поддержка";
- "Плохо, что вы считаете своим родным языком русский, когда государственный – украинский, но спасибо за поддержку";
- "Почему не назвали вещи своими именами? Россия – страна-террорист – убивает украинцев! И, кстати, я вообще из Донбасса, но это не причина считать, что русский язык родной для жителей восточной части Украины".
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Кто такая Ольга Куриленко
- Ольга Куриленко – французская актриса и модель украинского происхождения. Родилась в Бердянске.
- В 13-летнем возрасте девушка была замечена московскими модельными агентами и приглашена работать в этой сфере. В 16 лет Куриленко уехала в Париж.
- В 2005 году девушка дебютировала в кино. Сыграла девушек главных героев в двух экранизациях по мотивам игр "Хитмэн", "Макс Пэйн" и в продолжении популярной серии фильмов о Джеймсе Бонде "Квант милосердия" 2008 года, а также в приключенческо-фантастическом боевике "Мир забвения".
- Актриса известна своей неоднозначной гражданской позицией. 9 мая 2020 г. она опубликовала в инстаграме сообщение, в котором поздравила европейское общество с Днем памяти и примирения, а подписчиков из стран бывшего Советского Союза – с Днем победы. В комментариях публикации она отметила, что считает себя "славянкой", а у нее вообще нет украинской крови.
- В начале полномасштабного вторжения лаконично поддержала Украину, впоследствии спела, что Украина и Россия – "братские" народы.
- После разговоров о братских народах призвала помогать украинским детям. Тогда в инстаграме Куриленко обнародовала видео, где показала кадры эвакуации украинских семей, будни в бомбоубежищах и заплаканных детей.
- Кроме всего, призвала помогать детям-сиротам, потерявшим родителей во время войны.