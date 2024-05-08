Актриса поделилась печальной новостью в своей социальной сети. Она опубликовала фотографию своего дяди в военной форме.

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Ольга Куриленко сообщила о тяжелой утрате: что случилось

Умер дядя известной голливудской актрисы украинского происхождения Ольги Куриленко. Возраст и причина смерти мужчины остаются неизвестными.

Мой дорогой дядя Вадим. Ты ушел так рано и так внезапно. Мы все тебя любим и всегда будем любить. Ты был честным, добрым, самым веселым и смелым. У тебя были золотые руки, и ты умел делать абсолютно все. Я так горжусь тобой! Ты всегда в наших мыслях и сердцах. Пусть ты покоишься с миром. RIP,

– написала Ольга.

Однако, под публикацией актриса получила, как слова поддержки, так и возмущение, потому что, текст был написан на русском языке. На что она ответила, что считает подобные комментарии неуместными.

"Нет, Я не говорю на украинском, но я его понимаю. Мой родной язык – русский, как и у половины населения Украины. Но я в шоке от того, что, вы пишете о таких вещах в такое время", – написала актриса.

Откуда родом Ольга Куриленко?