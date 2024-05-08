Акторка поділилась сумною звісткою у своїх соцмережах. Там вона опублікувала світлину дядька у військовій формі.

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Ольга Куриленко повідомила про важку втрату: що сталося

Помер дядько відомої голлівудської акторки українського походження Ольги Куриленко. Вік та причина смерті чоловіка залишаються невідомими.

Мій дорогий дядечко Вадим. Ти пішов так рано і так раптово. Ми тебе всі любимо і вічно любитимемо. Ти був чесний, добрий, найвеселіший і найсміливіший. У тебе були золоті руки, і ти міг робити абсолютно все. Я пишаюся тобою! Ти завжди в наших думках і серцях. Спи з миром. RIP,

– написала Ольга.

Щоправда, під публікацією акторка отримала, як слова підтримки, так і обурення через те, що текст був написаний російською мовою. На що вона відповіла, що вважає такі коментарі недоречними.

"Ні, я не говорю українською, але її розумію. Моя рідна мова – російська, як і у половини населення України. Але я шокована від того, що ви про таке пишете в такий час", – написала акторка.

Звідки родом Ольга Куриленко