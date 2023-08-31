Ольга Куриленко посетила Венецианский кинофестиваль в нежном платье: элегантный образ
Родившаяся в Бердянске украинско-французская актриса Ольга Куриленко посетила 80-й Венецианский кинофестиваль. Он стартовал на острове Лидо 30 августа и продлится до 9 сентября.
Актриса появилась на фотоколле новой картины "О деньгах и крови" (D'Argent Et De Sang), будущего французского минисериала, в котором она исполнила главную роль.
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Ольга Куриленко на Венецианском кинофестивале 2023
Ольга Куриленко появилась в нежно-розовом платье на бретельках от известного ливанского дизайнера Elie Saab. Звезда поразила зрителей элегантностью и стилем. Платье было украшено белыми вышитыми цветами, что придало образу нотки нежности. Актриса дополнила свой вид блестящими туфлями на каблуке и высоким хвостом.
На акценты приобрела украшения. Серебряные серьги-кольца и золотая цепочка подчеркивали стильный имидж Ольги. Оказывается, что актриса не только блестяще исполняет свои роли на экране, но всегда способна подобрать непревзойденный образ для разнообразных событий.
Чем известна Ольга Куриленко
- Ольга Куриленко родилась в Бердянске. В 13-летнем возрасте девочку заметили московские модельные агенты и пригласили работать в этой сфере.
- В 16 лет Куриленко уехала в Париж и работала там в модельном агентстве Madison.
- В 2005 году девушка дебютировала в кино. Тогда она снялась в ленте "Безименный палец".
- В 2008 году Ольга сыграла роль Камиллы, любимой Джеймса Бонда, в фильме "Квант милосердия", что принесло ей безумную популярность.
- После полномасштабного вторжения звезда поддержала Украину.
Украина на Венецианском кинофестивале
Заметьте, в программе Венецианского кинофестиваля покажут немало украинских фильмов, среди которых щемящая история о взрослении режиссера Анны Бурячковой "Навсегда-навсегда", иммерсивный проект "Первые сутки", культовый фильм Сергея Параджанова "Тени забытых предков" и лента совместного производства Украина "Фотофобия".