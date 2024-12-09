Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью в программе Невероятная правда о звездах на премии Музвар. Узнайте, что происходит в отношениях знаменитых сестер.

Рекомендуем Знаменитая Деми Мур о состоянии тяжелобольного Брюса Уиллиса: "Никому бы подобного не пожелала"

Ольга Сумская об отношениях с Натальей Сумской

Во время интервью с журналисткой, которая поинтересовалась, готова ли Ольга сделать первый шаг к улаживанию конфликта, актриса отметила, что ближайшие праздничные дни могут стать моментом для примирения.

Ольга ответила, что она пытается поддерживать контакт и звонит сестре, но не стала уточнять, получает ли она ответ на свои звонки.

Я жду этого звонка, и если он прозвучит, то я буду счастлива. Я же это периодически делаю. Во сне я вижу нашу встречу, и часто,

– призналась актриса.

Интервью Ольги Сумской: смотрите видео онлайн

Что произошло между Ольгой и Натальей Сумскими

Ольга ранее заявляла, что Наталья вместе с семьей уклоняется от любого контакта с ней, и даже на публике они не здороваются друг с другом. Сын Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева, актер Вячеслав, который работает в Национальном драматическом театре имени Ивана Франко, также прекратил общение с Ольгой Сумской.

Большая война стала причиной глубокого разрыва между сестрами Ольгой и Натальей Сумскими. Конфликт между ними начался из-за выбора старшей дочери Ольги, Антонины, жить в России. Наталья осудила этот шаг и, учитывая свои принципы, оборвала все связи с семьей, в частности с Ольгой и ее дочерью.