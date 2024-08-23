Сумская откровенно призналась, что испытывает давление и моральный дискомфорт из-за этого. Однако, как говорит Ольга, она научилась не обращать внимание на чужие мысли.

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Ольга Сумская поделилась подробностями об общении с родными

Особенно тяжелым для Сумской был момент, когда ее племянник, актер Вячеслав Хостикоев, публично выразил недовольство по поводу отсутствия Антонины на похоронах их бабушки. Его упреки стали личным вызовом для Ольги, и она не смогла промолчать, ведь тема семейных отношений является для нее особенно болезненной.

Как может долететь Тоня на похороны, если началось полномасштабное вторжение? Она прилетела на один день еще в 2021 году, на последний день рождения мамы 14 октября. Но был ли Слава на том дне рождения? Звонок – это одно, а прийти, обнять и поздравить – это другое. На похоронах не было их, мы сами хоронили маму втроем,

– сказала Сумская.

Ольга Сумская также поделилась еще одним болезненным эпизодом из своей жизни, который произошел во время церемонии награждения лауреатов Шевченковской премии в театре Франко. Актриса призналась, что этот момент был для нее особенно тяжелым, поскольку речь идет о ее отношениях с родной сестрой Натальей Сумской.

Во время мероприятия Ольга почувствовала глубокое разочарование и боль, когда заметила, что ее сестра полностью игнорировала ее присутствие. Наталья не проявила никакого внимания к Ольге, не поприветствовала ее и, казалось, не заметила ее вообще. Для Ольги этот инцидент стал еще одной раной в отношениях, которые и без того были непростыми.

Полный зал людей, все здороваются, а сестра не поворачивает головы. И это все видят. Это больно. Я готова общаться. Я люблю ее, как и раньше. Это тот человек, который привел меня в эту профессию. Это моя вторая мама,

– высказалась актриса.

Ольга Сумская призналась, что несмотря на все трудности в отношениях с семьей, она остается открытой к общению и не теряет надежды на примирение. Актриса подчеркнула, что ее сердце всегда открыто для родных, и, несмотря на предыдущие конфликты и недоразумения, она искренне мечтает о восстановлении семейных связей.