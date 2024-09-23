Девочка появилась на свет с помощью суррогатного материнства. Звезда "Людей Икс" поделилась радостью в своем инстаграме и показала первые фото с дочкой.

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Оливия Манн во второй раз стала мамой

Супруги с большой радостью поделились этой счастливой новостью. Особую благодарность они выразили суррогатной матери.

Оливия Манн публично поблагодарила женщину за ее самоотверженность, заботу и любовь, которую она проявляла в течение всех девяти месяцев, когда вынашивала их дочь. Актриса отметила, что эта женщина стала для их семьи настоящим ангелом-хранителем, ведь именно благодаря ее усилиям и великодушию их мечта о еще одном ребенке стала реальностью.

У меня было столько глубоких эмоций из-за того, что я не смогла выносить свою дочь. Когда я впервые встретилась с нашей гестационной суррогатной матерью, мы говорили как мать с матерью. Она проявила ко мне столько милости и понимания, что я поняла, что нашла настоящего ангела в жизни,

– написала Оливия.

У актрисы уже есть трехлетний сын Малкольм. Теперь супруги счастливо будут воспитывать еще и маленькую дочь Мэй Джун.

Что известно о болезни Оливии Манн