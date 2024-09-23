Дівчинка з'явилася на світ за допомогою сурогатного материнства. Зірка "Людей Ікс" поділилась радістю у своєму інстаграмі та показала перші фото з донечкою.

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Олівія Манн вдруге стала мамою

Подружжя з великою радістю поділилося цією щасливою новиною. Особливу подяку вони висловили сурогатній матері.

Олівія Манн публічно подякувала жінці за її самовідданість, турботу і любов, яку вона проявляла протягом усіх дев'яти місяців, коли виношувала їхню донечку. Акторка наголосила, що ця жінка стала для їхньої сім'ї справжнім ангелом-охоронцем, адже саме завдяки її зусиллям і великодушності їхня мрія про ще одну дитину стала реальністю.

У мене було стільки глибоких емоцій через те, що я не змогла виносити свою дочку. Коли я вперше зустрілася з нашою гестаційною сурогатною матір'ю, ми говорили як мати з матір'ю. Вона виявила до мене стільки милості та розуміння, що я зрозуміла, що знайшла справжнього ангела в житті,

– написала Олівія.

В акторки уже є трирічний син Малкольм. Тепер подружжя щасливо виховуватиме ще і маленьку донечку Мей Джун.

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