На фоне борьбы с раком груди: тяжелобольная звезда "Людей Икс" Оливия Манн во второй раз стала мамой
Источник:Оливия Манн
Американская актриса Оливия Манн и ее муж, известный комик Джон Малейни, во второй раз стали родителями. 14 сентября у них родилась дочь.
Девочка появилась на свет с помощью суррогатного материнства. Звезда "Людей Икс" поделилась радостью в своем инстаграме и показала первые фото с дочкой.
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Оливия Манн во второй раз стала мамой
Супруги с большой радостью поделились этой счастливой новостью. Особую благодарность они выразили суррогатной матери.
Оливия Манн публично поблагодарила женщину за ее самоотверженность, заботу и любовь, которую она проявляла в течение всех девяти месяцев, когда вынашивала их дочь. Актриса отметила, что эта женщина стала для их семьи настоящим ангелом-хранителем, ведь именно благодаря ее усилиям и великодушию их мечта о еще одном ребенке стала реальностью.
У меня было столько глубоких эмоций из-за того, что я не смогла выносить свою дочь. Когда я впервые встретилась с нашей гестационной суррогатной матерью, мы говорили как мать с матерью. Она проявила ко мне столько милости и понимания, что я поняла, что нашла настоящего ангела в жизни,
– написала Оливия.
У актрисы уже есть трехлетний сын Малкольм. Теперь супруги счастливо будут воспитывать еще и маленькую дочь Мэй Джун.
Что известно о болезни Оливии Манн
- В 2023 году Оливии Манн диагностировали агрессивный вид рака, который поразил обе молочные железы.
- Оливия решила не разглашать свою болезнь и начала тайно бороться с недугом. Она прошла через тяжелый и изнурительный путь лечения, который включал несколько различных процедур и терапий. В течение десяти месяцев актриса перенесла четыре сложные операции.
- В марте 2024 года, после длительных раздумий и консультаций с врачами, она приняла сложное, но важное решение – провести операцию по удалению молочных желез. Этот шаг был необходим, чтобы минимизировать риск рецидива болезни