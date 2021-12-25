Оля Цибульская вступилась за создателей сериала "Эмили в Париже", где украинку показали воровкой
Источник:инстаграм Оли Цыбульской
Четвертая серия второго сезона сериала "Эмили в Париже" изрядно возмутила Украину. В ней киевлянку Перту показали недалекой воровкой. Пока сеть свирепствует из-за стереотипов, Оля Цибульская заступается за режиссеров.
Певица и ведущая Оля Цибульская не обошла вниманием нашумевший сериал "Эмили в Париже", из-за которого украинцы массово жалуются на Netflix. На удивление, звезду не злит то, что, по сюжету, Петра "ворует сумки, тупит и боится депортации".
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"О Петре с "Эмили в Париже", которая растрепала душу, самоуважение и самооценку каждой достойной украинки, которая изысканно владеет английским языком, занимается холотропным дыханием, проходит курсы повышения личности, прокачивает все свои чакры и никогда не крадет вещи из дорогих бутиков", – начала свой спич артистка.
Она убеждена, что создатели "Эмили в Париже" руководствовались историей художественного вымысла – хотели "зацепить" зрителя, а не обидеть украинцев. По ее мнению, Петра – это всего-навсего конкретный образ, а не обобщенный портрет народа. Ее якобы ввели в сериал для драматургии.
Я не думаю, что режиссеры собирались обидеть украинок, потому что неоднократно итальянцев изображали как мафиози, индусов – как тотально бедный народ. Французов в том же сериале "Эмили в Париже" показали ленивыми и флиртующими. Это просто вымышленная история. Если это не наше каноническое поведение, то чего мы так кипишуем?
– высказалась Оля Цибульская.
Более того, певица нашла оправдание несовершенному английскому языку Петры.
"Я прогуглила официальную статистику. На сегодня чуть более 18 процентов владеют английским языком. И это не показатель, что мы какие-то не такие. Это просто сухая статистика, а "Эмили в Париже" – это просто сериал", – добавила Цыбульская.
Оля Цибульская об "Эмили в Париже" / видео из Instagram-сторис певицы
Напомним, шквал критики полетел в создателей сериала "Эмили в Париже" после эмоционального сообщения Евгении Гаврилко. Образ киевлянки Петры, а соответственно и имидж украинцев, она назвала недорогим трюком. В ответ сеть осудила режиссеров за жалкие стереотипы.