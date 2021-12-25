Певица и ведущая Оля Цибульская не обошла вниманием нашумевший сериал "Эмили в Париже", из-за которого украинцы массово жалуются на Netflix. На удивление, звезду не злит то, что, по сюжету, Петра "ворует сумки, тупит и боится депортации".

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"О Петре с "Эмили в Париже", которая растрепала душу, самоуважение и самооценку каждой достойной украинки, которая изысканно владеет английским языком, занимается холотропным дыханием, проходит курсы повышения личности, прокачивает все свои чакры и никогда не крадет вещи из дорогих бутиков", – начала свой спич артистка.

Она убеждена, что создатели "Эмили в Париже" руководствовались историей художественного вымысла – хотели "зацепить" зрителя, а не обидеть украинцев. По ее мнению, Петра – это всего-навсего конкретный образ, а не обобщенный портрет народа. Ее якобы ввели в сериал для драматургии.

Я не думаю, что режиссеры собирались обидеть украинок, потому что неоднократно итальянцев изображали как мафиози, индусов – как тотально бедный народ. Французов в том же сериале "Эмили в Париже" показали ленивыми и флиртующими. Это просто вымышленная история. Если это не наше каноническое поведение, то чего мы так кипишуем?

– высказалась Оля Цибульская.

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает лидирующие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.

Более того, певица нашла оправдание несовершенному английскому языку Петры.

"Я прогуглила официальную статистику. На сегодня чуть более 18 процентов владеют английским языком. И это не показатель, что мы какие-то не такие. Это просто сухая статистика, а "Эмили в Париже" – это просто сериал", – добавила Цыбульская.

Оля Цибульская об "Эмили в Париже" / видео из Instagram-сторис певицы

Напомним, шквал критики полетел в создателей сериала "Эмили в Париже" после эмоционального сообщения Евгении Гаврилко. Образ киевлянки Петры, а соответственно и имидж украинцев, она назвала недорогим трюком. В ответ сеть осудила режиссеров за жалкие стереотипы.