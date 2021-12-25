Співачка та ведуча Оля Цибульська не оминула увагою нашумілий серіал "Емілі в Парижі", через який українці масово скаржаться на Netflix. На диво, зірку не гнівить те, що, за сюжетом, Петра "краде сумки, тупить і боїться депортації".
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"Про Петру з "Емілі в Парижі", яка розпетрала душу, самоповагу й самооцінку кожної гідної українки, яка вишукано володіє англійською мовою, займається холотропним диханням, проходить курси підвищення особистості, прокачує всі свої чакри й ніколи не краде речі з дорогих бутіків", – почала свій спіч артистка.
Вона переконана, що творці "Емілі в Парижі" керувались історією художньої вигадки – хотіли "зачепити" глядача, а не образити українців. На її думку, Петра – це всього-на-всього конкретний образ, а не узагальнений портрет народу. Її нібито ввели в серіал для драматургії.
Я не думаю, що режисери збирались образити українок, бо неодноразово італійців зображали як мафіозі, індусів – як тотально бідний народ. Французів у тому ж серіалі "Емілі в Парижі" показали лінивими й фліртуючими. Це просто вигадана історія. Якщо це не наша канонічна поведінка, то чого ми так кіпішуємо?
– висловилась Оля Цибульська.
Ба більше, співачка знайшла виправдання недосконалій англійській мові Петри.
"Я прогуглила офіційну статистику. На сьогодні трохи більше як 18 відсотків володіють англійською мовою. І це не показник, що ми якісь не такі. Це просто суха статистика, а "Емілі в Парижі" – це просто серіал", – додала Цибульська.
Оля Цибульська про "Емілі в Парижі" / Відео з інстаграм-сторіс співачки
Нагадаємо, шквал критики полетів у творців серіалу "Емілі в Парижі" після емоційного допису Євгенії Гаврилко. Образ киянки Петри, а відповідно й імідж українців, вона назвала недорогим трюком. У відповідь мережа засудила режисерів за жалюгідні стереотипи.