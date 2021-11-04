По сюжету комедии, непримиримые соперники на сцене, звезды шоу-бизнеса Поля Малякова (Оля Полякова) и Фома Михайловский (Михаил Хома), неожиданным образом оказавшись в телах друг друга, пытаются вернуть свою жизнь обратно, но ради достижения своей цели каждому придется решить семейные и романтические проблемы своего оппонента. Об этом кино 24 сообщила пресс-служба фильма FILM.UA Group.

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Главная героиня "Звезды по обмену", Поля Малякова, стремится к популярности и приносит в жертву семейные отношения: редко видит детей и постоянно выслушивает сетования мужа о нехватке свободного времени. Но в один момент она теряет то, к чему так долго стремилась — главную награду года, которая, к большому удивлению поп-дивы, попадает в руки ярого соперника Поли – Фомы Михайловского. И это лишь начало звездного противостояния, ведь на следующее утро они проснутся в телах друг друга. И удастся ли звездным соперником расставить все по местам и найти свое толкование понятию "счастье"?

Оля Полякова и Михаил Хома / Фото пресс-службы фильма FILM.UA Group

"Цель этого фильма показать то, как часто мы пренебрегаем семейными отношениями ради достижения собственных целей. Хотя "Звезды по обмену" – это не только о противостоянии и постоянных распрях, но и о рождественском чуде, которое объединяет всех вокруг, создавая незабываемую атмосферу праздника и уюта. Поэтому я искренне советую просмотреть трейлер и запланировать поход в кино в январе 2022 года всей семьей", – Егор Олесов, продюсер фильма "Звезды по обмену".

"Звезды по обмену" 2021: смотрите трейлер

Фильм снят в сотрудничестве KINOROB (входит в состав FILM.UA Group) и Secret Service Enterteinment при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Актеры и роли в фильме "Звезды по обмену"

Оля Полякова ("Я, Ты, Он, Она", "Свидание в Вегасе") – Поля Малякова;

Михаил Хома ("DZIDZIO Первый раз", "DZIDZIO Контрабас", "Где деньги") – Фома Михайловский;

Олег Волощенко ("Сторожевая Застава", "Позывной" Бандерас", "Захар Беркут") – Давид, муж Поли Маляковой;

Мария Пустова ("Папаньки", "Папик") – Юля, работница Оли Маляковой, любовь Фомы Михайловского;

Сергей Либа ("DZIDZIO Первый раз", "DZIDZIO Контрабас") – Виктор, друг и концертный директор Фомы Михайловского;

Дмитрий Вивчарюк ("Веронские сокровища", "Верить", "Довбуш") – Мирослав, концертный директор Поли Маляковой;

Елизар Назаренко, Ефросинья Мельник ("Крепостная", "Соперник", "Подкидыш") – Костя и Вика, дети Поли Маляковой и Давида;

Роман Халаимов ("Дикое поле", "Запретный", "И будут люди") – чародей.

Актеры "Звезды по обмену" / Фото пресс-службы фильма FILM.UA Group

Звездные камео

Юрий Горбунов ("Бешеная свадьба") – ведущий церемонии награждения;

Наталья Сумская ("Перекати-поле", "Сторожевая застава", "Черный ворон") – гадалка;

Jerry Heil (Дебют в кино) – Jerry Heil;

Дядя Жора ("Село на миллион") – таксист;

Magic 5 (Дебют в кино) – фокусники.



Юрий Горбунов / Фото пресс-службы фильма FILM.UA Group