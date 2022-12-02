Певица решила поддержать флешмоб и не отставать от молодежи. Свой танец Полякова опубликовала в тиктоке.

Кстати Странный танец Венздей захватил текток: впечатляющие видео с хореографией Дженны Ортеги

Оля Полякова повторила танец Венздей

Для превращения в Венздей певица сделала макияж в темных цветах и ​​заплела две косы. Зрители отметили идеальный переход звезды: сначала Полякова была одета в халат, а позже появилась в черном коротком платье в стиле загадочной и мрачной Венздей.

Отзывы сети:

"Ольга, это очень круто. Вам нужно сыграть маму Венздей";

"а еще бы в черный покраситься, то бы не отличить";

"Это настоящая Венздей";

"Лучший переход, который я видела";

"Какая же ты классная. Всегда поднимаешь настроение и веру в себя. Горжусь, что ты из Украины";

"Украинска Венздей";

"Лучший косплей".

Оля Полякова танцует танец Венздей в ванной комнате: смотрите видео

Культовый танец "Венздей" поразил зрителей сериала

Все действие происходит на ежегодном танцевальном мероприятии Rave'N в Nevermore Academy. Вендэй зажигает танцем, хореографию к которому придумала сама актриса Дженна Ортега под песню Goo Goo Muck американской рок-группы The Cramps.

Танцевальная сцена Венздей в сериале: смотрите видео

О чем рассказывает сериал

По сюжету дочь Мортисии и Гомеса Аддамсов адаптируется в школе, где она заметно отличается от американских подростков. По-видимому, она ни с кем не может завязать дружбу. Вместе с тем она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и ищет причину жестоких убийств местных жителей. Венздей хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.