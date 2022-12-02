"Королева ночи и переходов": Оля Полякова повторила танец Венздей в тиктоке
Источник:Тикток Оли Поляковой
Украинская певица Оля Полякова повторила безумный танец Венздей из популярного одноименного сериала. Украинцы засыпали комплиментами звезду и назвали ее "украинской Венздей".
Певица решила поддержать флешмоб и не отставать от молодежи. Свой танец Полякова опубликовала в тиктоке.
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Оля Полякова повторила танец Венздей
Для превращения в Венздей певица сделала макияж в темных цветах и заплела две косы. Зрители отметили идеальный переход звезды: сначала Полякова была одета в халат, а позже появилась в черном коротком платье в стиле загадочной и мрачной Венздей.
Отзывы сети:
- "Ольга, это очень круто. Вам нужно сыграть маму Венздей";
- "а еще бы в черный покраситься, то бы не отличить";
- "Это настоящая Венздей";
- "Лучший переход, который я видела";
- "Какая же ты классная. Всегда поднимаешь настроение и веру в себя. Горжусь, что ты из Украины";
- "Украинска Венздей";
- "Лучший косплей".
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Культовый танец "Венздей" поразил зрителей сериала
Все действие происходит на ежегодном танцевальном мероприятии Rave'N в Nevermore Academy. Вендэй зажигает танцем, хореографию к которому придумала сама актриса Дженна Ортега под песню Goo Goo Muck американской рок-группы The Cramps.
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О чем рассказывает сериал
По сюжету дочь Мортисии и Гомеса Аддамсов адаптируется в школе, где она заметно отличается от американских подростков. По-видимому, она ни с кем не может завязать дружбу. Вместе с тем она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и ищет причину жестоких убийств местных жителей. Венздей хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.
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