Как менялся Вин Дизель из "Форсажа" на протяжении 22 лет: фото тогда и сейчас
18 мая 2023 в кинотеатрах Украины вышел "Форсаж 10". Главную роль сыграл Вин Дизель. Как менялся актер с 2001 года по сегодняшний день – смотрите ниже.
Образ Доминика Торетто сделал Вина Дизеля настоящей звездой, после этого он получил интересные роли в таких проектах: боевике "Три икса", комедии "Лысый нянька: Спецзадача", комедийной драме "Признайте меня виновным", историческом фильме "Аннибал – завоеватель" и других . Кроме "Форсажа 10", недавно актер появился в фэнтези "Стражи галактики 3".
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Как менялся Вин Дизель на протяжении 22 лет – фото
Фильмы, в которых снялся Дизель, имели разный успех, однако его хиты помогли ему закрепить за собой статус популярной звезды. В отличие от других актеров, пытавшихся переосмыслить свой публичный образ, Дизель всегда был известен своей лысиной, обжатой одеждой и хриплым голосом. В материале 24 Канала вы можете увидеть, как изменялся Вин Дизель за последние 22 года.
Вин Дизель в 2001 году ("Форсаж 1")
Вин Дизель / Universal Pictures