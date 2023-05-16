Universal Pictures рассматривала предстоящий "Форсаж 10" как стартовую часть для завершения саги, которая началась в 2001 году. Однако Дизель на мировой премьере фильма в Риме намекнул, что студия можно сделать финал трилогией и снять еще один фильм после "Форсажа 11".

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Планы на "Форсаж 12"

Начав работу над этим фильмом, студия задавала вопрос – можно ли его сделать двухсерийным? Но после того, как они увидели результат, сказали – а почему бы не показать финал в трилогии?

– сказал Вин Дизель.

Во время разговора со зрителями актера спросили, может ли он поделиться конкретными планами студии о "Форсаже 12". Он пошутил, что "будет иметь проблемы".

Актриса Мишель Родригес также раздражила фанатов загадками: "Любая история состоит из трех актов".

"Форсаж 10": что нужно знать о премьере

В будущем боевике "Форсаж 10" режиссера Луи Летерье появится Джейсон Момоа в роли злодея Данте Рейса. Данте – сын бразильского бизнесмена-коррупционера Эрнана, желающего отомстить семье Доминика за смерть своего отца.

"Форсаж 10": кто такой Данте – смотрите видео

Кроме Дизеля и Родригес, в свои роли вернутся Тайриз Гибсон, Крис Бриджес, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Сон Кан, Джейсон Стейтем, Джон Сина, Хелен Миррен, Шарлиз Терон и Скотт Иствуд.

Среди новых актеров в серии появятся Бри Ларссон, Даниэла Мельхиор, Алан Ритчсон и Рита Морено, которая исполнит роль бабушки Торетто. Также в фильме появится дочь Пола Уокера, которая сыграет небольшую, но немаловажную роль, чтобы почтить память своего отца.

Первоначально планировалось, что фильм будет слит с "Форсаж 11" в общем сюжете, чтобы найти логическое завершение истории Торетто.

С бюджетом в 340 миллионов долларов "Форсаж 10" занимает пятое место среди самых дорогих фильмов.

В украинском прокате фильм выйдет 18 мая.

"Форсаж 10": смотрите финальный трейлер фильма