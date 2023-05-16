Universal Pictures розглядала майбутній "Форсаж 10" як стартову частину для завершення саги, яка розпочалася у 2001 році. Проте Він Дізель на світовій прем’єрі фільму у Римі натякнув, що студія можна зробити фінал трилогією і зняти ще один фільм після "Форсажу 11".
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Плани на "Форсаж 12"
Почавши роботу над цим фільмом, студія ставила питання – чи можна його зробити двосерійним? Але після того, як вони побачили результат, то сказали – а чому б не показати фінал у трилогії?
– сказав Він Дізель.
Під час розмови з глядачами, актора запитали, чи може він поділитися конкретними планами студії про "Форсаж 12". Він пожартував, що "матиме проблеми".
Акторка Мішель Родрігес також подразнила фанів загадками: "Будь-яка історія складається з трьох актів".
"Форсаж 10": що треба знати про прем’єру
- У майбутньому бойовику "Форсаж 10" режисера Луї Летер’є з’явиться Джейсон Момоа у ролі лиходія Данте Рейса. Данте – син бразильського бізнесмена-корупціонера Ернана, який бажає помститися сім'ї Домініка за смерть свого батька.
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- Окрім Дізеля та Родрігес, до своїх ролей повернуться Тайріз Гібсон, Кріс Бріджес, Наталі Еммануель, Джордана Брюстер, Сон Кан, Джейсон Стейтем, Джон Сіна, Хелен Міррен, Шарліз Терон та Скотт Іствуд.
- Серед нових акторів у серії з’являться Брі Ларсон, Даніела Мельхіор, Алан Рітчсон та Ріта Морено, яка виконає роль бабусі Торетто. Також у фільмі з’явиться дочка Пола Вокера, яка зіграє невелику, але важливу роль, щоб вшанувати пам’ять свого батька.
- Початково планувалося, що фільм буде злитий з "Форсаж 11" у загальному сюжеті, щоб знайти логічне завершення історії Торетто.
- З бюджетом у 340 мільйонів доларів "Форсаж 10" посідає п’яте місце серед найдорожчих фільмів.
- В українському прокаті стрічка вийде 18 травня.
"Форсаж 10": дивіться фінальний трейлер фільму