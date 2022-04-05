Олега Мозгова о российских захватчиках

Продюсер назвала русских оккупантов тупыми та вбуханными . По ее словам, они "сидят молча в своих ободранных будках, бухают бражку, понюхивая зловонным куском колбасы, и смотрят свой ги**ящик".

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Елена Мозгова рассказала, что сначала россияне не понимали, зачем нам Европа и демократия, а теперь они нас за это ненавидят, уничтожают и будут продолжать это делать.

У нас есть один путь к миру – это путь через победу! Никакие мирные соглашения здесь не помогут. Они просто отойдут, передохнут и снова нападут,

– написала Елена.

Полный текст сообщения Олеги Мозговой в фейсбуке:

"Мнения вслух.

Им есть за что нас ненавидеть... они тупые, разбушевавшиеся рабы, которые искренне ненавидят нас, за силу нашу, за любовь к свободе, за достоинство, за все то, чего у них нет на генном уровне...

В большинстве они сидят молча в своих ободранных конурах, бухают бражку понюхивая зловонным куском колбасы и смотрят свой говноящик и все в целом их устраивает.

И они хотят, чтобы и мы так сидели... сначала они просто не понимали, зачем нам та Европа, какая еще демократия... все же и так норм... сидите ха*ли и не шатайте лодку... а теперь они нас за это ненавидят и потому уничтожают, убивают и будут это делать снова и снова...

У нас есть только один путь к миру – это путь через Победу!

Никакие мирные соглашения здесь не помогут, они просто отойдут, передохнут и снова нападут... и так по кругу…

Чтобы разорвать круг сансары, нужно искупить плохую карму с помощью страданий и благих действий…