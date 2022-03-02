Онлайн-кинотеатр Megogo прекратил работу в России

В России приостановил работу украинский онлайн-кинотеатр Megogo. Это уже второй шаг компании, направленный на выход с российского рынка после того, как Россия напала на Украину.

При попытке войти на сайт Megogo россияне видят сообщения с требованием отключить VPN для нормальной работы сервиса, хотя VPN отключен. В программе он также недоступен.

Не пропустите Голливудский актер Шон Пенн рассказал, как пешком бежал в Польшу из Украины после начала войны

Интересно, что российские СМИ сообщают, что кинотеатр недоступен в России из-за "непредсказуемых технических трудностей".

Ранее Megogo удалил всю библиотеку российских фильмов с платформы. Кроме того, в первый же день войны России против Украины, 24 февраля, медиасервис Megogo открыл свободный доступ к ряду новостно-информационных каналов:

UA:Первый,

1+1,

ICTV,

УНИАН ТВ,

Украина 24,

5 канал,

24 канал,

Рада,

Интер,

BBC Мир новостей.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!