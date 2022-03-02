Онлайн-кинотеатр Megogo прекратил работу в России
В России приостановил работу украинский онлайн-кинотеатр Megogo. Это уже второй шаг компании, направленный на выход с российского рынка после того, как Россия напала на Украину.
При попытке войти на сайт Megogo россияне видят сообщения с требованием отключить VPN для нормальной работы сервиса, хотя VPN отключен. В программе он также недоступен.
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Интересно, что российские СМИ сообщают, что кинотеатр недоступен в России из-за "непредсказуемых технических трудностей".
Ранее Megogo удалил всю библиотеку российских фильмов с платформы. Кроме того, в первый же день войны России против Украины, 24 февраля, медиасервис Megogo открыл свободный доступ к ряду новостно-информационных каналов:
- UA:Первый,
- 1+1,
- ICTV,
- УНИАН ТВ,
- Украина 24,
- 5 канал,
- 24 канал,
- Рада,
- Интер,
- BBC Мир новостей.
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